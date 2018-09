Braune Hetzer in Aktion

Für eine humane Flüchtlingspolitik und gegen die Abschottung der europäischen Grenzen haben am Sonntag in Köln rund 12.000 Menschen demonstriert. Sie waren dem Aufruf »Köln zeigt Haltung« zahlreicher bürgerlicher Organisationen gefolgt, darunter Sozialverbände, Vereine, Initiativen, Parteien und die beiden großen christlichen Kirchen. »Im Geiste der christlichen Nächstenliebe«, sagte der Stadtsuperintendent des Evangelischen Kirchenverbandes Köln, Rolf Domning, »kann und darf es keinen Generalverdacht gegen Flüchtlinge geben, kein Jagen, keine Hetze, keine Angstmache«. Rechtspopulisten dürften christliche Werte nicht für ihre Stimmungsmache missbrauchen.

Letztere erfreuten sich jedoch am Wochenende in Chemnitz und Köthen erneut großen Zulaufs, im Zuge dessen kam es zu Angriffen auf Geflüchtete. Bereits am Freitag abend waren rund 3.500 Menschen einem Aufruf des fremdenfeindlichen Bündnisses »Pro Chemnitz« gefolgt. Vom Karl-Marx-Denkmal aus waren sie durch...