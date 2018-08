Joker Jeton Neziraj

Der Schriftsteller Peter Wawerzinek bereiste im Mai zum zweiten Mal das Kosovo, diesmal in Begleitung dreier junger Frauen. (jW)

Meine drei Partyfreundinnen stehen erst gegen 14 Uhr auf. Ich schreibe, lese, fummle am Computer, versuche, Internet zu kriegen. Vergeblich. Die anderen haben später auch nicht mehr Erfolg. Es kommt schon auch vor, dass man mal keinen Stromausfall hat, das Wasser abgestellt wird oder ähnliches. Dies macht das Leben vielfältiger. Man muss sich zu helfen wissen, mit den Nachbarn in Kontakt treten.

Gegen drei brechen wir ins Zen­trum auf, die Stadt bei Tageslicht in Augenschein nehmen. Im Bus, dem honiggelben, sitzen wir wie in der Schule damals am liebsten hinten. Es kommt auch ein Mann in hellblauem Hemd mit gelber Krawatte uns abkassieren. Jeder zahlt 40 Cent und es gibt für jeden einen Beleg aus seiner Handmaschine.

Wir geraten...