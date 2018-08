Militär probt Einsatz bei Unruhen

Die Krise des Kapitalismus bringt Unruhen mit sich. Darauf soll das deutsche Militär gezielt vorbereitet werden. Bei einer einwöchigen Großübung Anfang September in Ostdeutschland namens »Schneller Adler« will die Bundeswehr unter anderem offenbar das Niederschlagen von sozialen Protesten proben. In ihrem Auftrag suchen der TIME-Veranstaltungsservice in Stuttgart und die Firma GS-Vermittlungen in Schrobenhausen insgesamt 260 Laiendarsteller, wie die Magdeburger Volksstimme am 1. August berichtete. Für 60 Euro Einweisungsvergütung und zehn Euro pro Stunde sollen diese zunächst »Urlauber, Angehörige deutscher Konzerne, Drogen- und Falschgeldschmuggler« mimen, später dann Demonstranten.

Stattfinden soll die in drei Zeitfenster eingeteilte Großübung vom 4. bis 11. September zum einen in Rostock, zum anderen auf dem Gelände des Gefechtsübungszentrums (GÜZ) Altmark in Sachsen-Anhalt sowie dem nahegelegenen Flugplatz Borstel nördlich von Stendal, der h...