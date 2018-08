Angst um Meinungsfreiheit

In der Nacht zu Montag haben israelische Soldaten bei Razzien im Westjordanland vier Journalisten festgenommen. Die Männer arbeiten für den palästinensischen Fernsehsender Al-Kuds TV. Das gab ein Armeesprecher bekannt, wie die libanesische Tageszeitung Al-Nahar am Montag berichtete. Es wurden Kameras, private Computer und zwei Autos beschlagnahmt. Einer der Festgenommenen ist Ala Rimawi, der Sendeleiter in der Westbank, die drei anderen sind offenbar freie Mitarbeiter.

»Im Juli ist klargeworden, dass Al-Kuds TV im Namen der Hamas spricht und dass ein direkter Draht zwischen dem Kanal und der Organisation besteht«, zitierte Al-Nahar am Montag einen Sprecher der israelischen Armee. Verteidigungsminister Avigdor Lieberman hatte am 7. Juli ein Verbot des Senders unterzeichnet, mit der Begründung, es handele sich um eine terroristische Organisation. »Die Al-Kuds-Fernsehstation ist ein Propagandaarm der Hamas, eine zentrale Plattform, um die Mitteilungen der Te...