Kohlekommission: Bremser und Mahner

In der EU wird dieser Tage intensiv über die klimapolitischen Ziele für 2030 gestritten. Das EU-Parlament und einige Mitgliedsstaaten, unter anderem Frankreich, Spanien und Italien, wollen die Messlatte höher legen. Aber die östlichen EU-Mitglieder und Deutschland sperren sich. Bisher heißt es, dass der Anteil der erneuerbaren Energieträger am Energieverbrauch auf mindestens 27 Prozent bis 2030 steigen muss, zugleich auch die Effizienz des Energieeinsatzes um 27 Prozent. Zur Debatte steht hingegen, diese Zielmarken auf jeweils 30 bis 35 Prozent anzuheben. Besonders die höhere Effizienz sollte den so auf ihre Sparsamkeit und moderne Technik stolzen Deutschen eigentlich sehr lieb sein.

Zumal eine Untersuchung des Ökoinstituts zeigt, dass in Deutschland diese höheren Werte ohnehin aufgrund der hier vereinbarten Klimaschutzziele erreicht werden müssen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hätte also am Montag auf der Sitzung des Europäischen Rates o...