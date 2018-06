Freier Raum

Fünfzig Musiker in 41,52 Sekunden Spielzeit. In der Klassik schnöde Normalität, im elektronischen Art-Pop aber wirkt eine so enorme Anzahl Mitwirkender möglicherweise ein bisschen größenwahnsinnig. Andererseits feiert das Wahlberliner Duo Mouse on Mars gerade Geburtstag. Vielleicht haben Jan St. Werner und Andi Toma sich da gedacht: Das wird man sich zum 25jährigen Bandjubiläum doch mal gönnen dürfen!

1993 in der Kraftwerk-Heimatstadt Düsseldorf gegründet, probierten sich die diskursfreudigen Klangtüftler Toma und Werner an unterschiedlichsten Gerätschaften und Aufführungsformen. Eine halbe Ewigkeit dabei, kennen sie Hinz und Kunz. Schaden kann so was bekanntlich nicht. 2010 spielten sie im Auftrag des Goethe-Instituts in Neuseeland, Australien, Singapur, China und Vietnam.

Als Von Südenfed veröffentlichten Werner und Toma 2007 gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenen Post-Punk-Meistergrantler Mark E. Smith das coole »Tromatic Reflexxions« – ein Album, das...