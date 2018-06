Stimmungsmache gegen Linke

Schwarzer Rauch über der Stadt. Ein Bild wie aus Beirut im Bürgerkrieg. Eine Stimme aus dem Off: »An diesem Tag entgleitet dem Staat die Kontrolle.« Es folgen Aufnahmen brennender Autos und Steine werfender Vermummter. Schnitt. Fünf Männer und eine Frau sitzen mit konzentrierter Miene vor Monitoren. »Elf Monate später, 29. Mai 2018«, ist wieder die Stimme aus dem Off zu hören, »aus dem Präsidium steuert die Hamburger Polizei einen europaweiten Zugriff«.

So bedeutungsschwanger beginnt ein Fernsehbeitrag mit dem Titel »Die schwarze Gewalt«, den die ARD am Mittwoch vergangener Woche als Sondersendung nach den »Tagesthemen« ins Programm hob. Eine vermeintlich schnelle Reaktion auf die Razzia gegen G-20-Gegner in vier europäischen Ländern. Die Beamten im Präsidium gehören zur Sonderkommission (Soko) »Schwarzer Block« um Chef Jan Hieber. Mit Riesenaufwand und wenig Ertrag macht die Truppe seit dem Gipfeltreffen an der Elbe im Juli 2017 Jagd auf Randalierer.

So ...