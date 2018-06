Luftnummer des Tages: Angela Merkel

Was tut man auf der politischen Bühne, wenn die eigene Partei bei Wahlen schlecht abschneidet? Konsequenzen ziehen vermutlich. Und wenn man dann nach der Wahl das gleiche politische Bündnis schmiedet, mit dem man zuvor abschmierte? Dann symbolischen Änderungswillen demonstrieren, im Sinne von »Wir haben verstanden«. In diesem Geiste geschah es wohl, dass Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbarten, künftig dreimal im Jahr eine sogenannte Regierungsbefragung abzuhalten.

Am Mittwoch war es nun erstmals soweit: Kanzlerin Angela Merkel erhob...