Stillstand am Golf

Am 9. Juni 2017 war US-Präsident Donald Trump freimütig: »Der Staat Katar war in der Vergangenheit leider ein Terrorismusfinanzier auf sehr hoher Ebene. Im Vorfeld dieser Konferenz (der Islamischen Staaten am 21.5.2017 in Saudi-Arabien) kamen einige Staaten zusammen und sprachen mich darauf an, Katar wegen seines Verhaltens anzugreifen. Wir hatten also eine Entscheidung zu treffen: Sollten wir den bequemen Weg einschlagen, oder sollten wir endlich zu einem harten, aber notwendigen Vorgehen greifen?« An jenem Junitag plauderte Trump auf einer Pressekonferenz mit seinem rumänischen Amtskollegen Klaus Johannis aus, was er offenbar nicht sollte: Das Transkript wurde kurz darauf aus dem Archiv des Weißen Hauses entfernt. Zu Gast auf der Konferenz in Riad, hatte Trump den Iran scharf attackiert.

Kurz darauf griff Saudi-Arabien mit Unterstützung vor allem der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Ägypten zu scharfen Maßnahmen: Am 5. Juni 2017 kappte man di...