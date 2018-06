CSU: Mehr »sichere Herkunftsstaaten«

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will nach ARD-Informationen neben Algerien, Marokko und Tunesien auch den Kaukasus-Staat Georgien zum »sicheren Herkunftsstaat« erklären. Ein entsprechender Entwurf sei vor rund einer Woche zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung gegangen, berichtete das ARD-»Hauptstadtstudio« am Sonntag abend. In ihrem Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, Staaten mit einer regelmäßigen Asylanerkennungsquote von unter fünf Prozent für sicher zu erklären. Die Koalition hatte bereits in der vergangenen Wahlperiode einen Anlauf unternommen, die Maghreb-Staaten entsprechend einzustufen, war a...