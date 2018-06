Die Augen leuchten lassen

»Wir sind so eine Art Kunstkatalysator«, sagt Ralf Stabel. Als Direktor der Staatlichen Ballettschule Berlin hat er im März 2017 deren Landesjugendballett (LJB) gegründet. Mit verzeihlicher Verspätung feiert das LJB am kommenden Montag seinen ersten Geburtstag in der von Chris Dercon befreiten Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Zur »Happy Birthday!«-Gala werden auch Juniorkompanien aus Amsterdam, Dortmund, Manaus, München, Prag und Zürich erwartet. Auszüge aus herausragenden klassischen und zeitgenössischen Werken stehen auf dem Programm, die Titel lassen die Augen der Fans leuchten: »Don Quixote« von Marius Petipa, »Kr...