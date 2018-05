Ein bisschen mehr

Bamberg. Die Basketballer des Fußball-Clubs Bayern München schienen am Dienstag in aussichtsloser Lage. Zum fünften Mal seit ihrem Aufstieg in die Bundesliga vor sieben Jahren spielten sie in einer Finalserie gegen den Serienmeister aus Bamberg. Bisher hatten die Spieler des FC Bayern noch jede Serie verloren: 2013, 2015, 2016 und 2017. Diesmal lagen sie in der Best-of-five-Halbfinalserie zwar 2:1 vorn, gastierten allerdings in Bamberg, und da war das erste Spiel der Serie deutlich verloren gegangen. Nach der Hälfte der Partie sprach alles für Bamberg.

Nach achteinhalb Minuten hatten die Gastgeber vor 6.150 Zuschauern in ihrer ausve...