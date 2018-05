Die dritte Wurst

Ein grauhaariger, sehr schlanker Herr läuft missmutig durch Regen und Wind ins Büro. Auf dem Weg geht er zum Fleischer rein, um Frühstück zu kaufen. Die liebenswürdige Verkäuferin beklagt sich über das Wetter (Klimawandel!), die Araber (Bekommen hinten und vorne reingeschoben!) und die Sprittis auf dem Theaterplatz (Denen gebe ich nix!) Er murmelt keine Antwort, bestellt zwei Knacker und zwei Schrippen, sie packt ihm drei Knacker ein.

Er kommt um neun in seine Firma in der Ausfallstraße, an deren Ende es links zu Coca Cola geht. Den Weimarer Standort dort haben sie gerade dicht gemacht, 180 halbwegs gute Jobs weg, die Leute arbeitslos. Der grauhaarige Herr ist so etwas ähnliches, nur mit Bezahlung, er hat nicht viel zu tun in seiner Firma. Es ist Freitag, er, der Geschäftsführer-Buchhalter, verbringt ei...