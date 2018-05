Ode auf Ralph mit ph

Als Ralph Schüller in mein Leben kam, wurde ich schnell hell=höllen-hörig. Er spielte mit seiner Band in Treptow für umme, es war so gut, dass ich 300 Eier in den Hut warf. Danach war ich so froh wie mein Leder hinterher leer. Wenn man nichts mehr hat, hat man alles.

Scheiß-Loch-Wessi-Nessie, hätte man denken können, aber so war es nicht. Es war nur der portemonnaisch formulierte Ausdruck von Respekt. (Portemonnaie ist ein anderes Wort für Portugal.)

Ralph Schüller kann offenbar leider alles, und das auch noch – ästhetischer Brutalskandal! – in Sandalen. Da könnte s...