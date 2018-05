»Antifaschismus muss alltäglich werden«

Am Sonntag will die AfD in Berlin marschieren. Auch das Bündnis »Chaos statt AfD« mobilisiert zum Protest dagegen. Was ist Ihr Ansatz?

Wir begrüßen ausdrücklich die Aktionen vom Bündnis »Stoppt den Hass – stoppt die AfD«, haben jedoch eine andere Einschätzung, was den Erfolg von Blockaden in Berlin-Mitte angeht. Hier könnte es ein Gefeilsche um jeden Meter geben, so dass beide Fraktionen am Ende ihren Erfolg feiern können. Das ist für uns keine Option. Das ist kein Antifaschismus, den wir tagtäglich leben wollen. Und es kann auch nicht die Zielsetzung sein, dass wir mit Politik und Polizei darüber verhandeln, wie weit Faschisten laufen dürfen.

Dementsprechend haben wir überlegt, was realistisch ist. Möglich ist, dass man den Bezugsgruppen, die an dem Tag eh unterwegs sind, die motiviert sind und keine Lust auf Bratwurstessen am Spreeufer haben, ein anderes Konzept bietet. Deswegen haben wir uns für »Chaos statt AfD« entschieden. Berlin ist sehr groß, es g...