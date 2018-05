Vergessen im Westen

Kein schöner Land: Heute leben nach OECD-Maßstäben über zwölf Millionen Arme in Deutschland. Denkt man an sie, so geht der Blick in den Osten. Doch seit 2005 gilt das nicht mehr. 2006 hat eine Trendwende stattgefunden. In jenem Jahr nahm zum ersten Mal in allen westdeutschen Bundesländern die Armut stärker zu als in den ostdeutschen. Seitdem ist dieser Trend unverändert. Der Film berichtet über die täglich schmerzhafte und verfestigte Armut in drei westdeutschen Kommunen und begleitet drei Menschen, die dem besonders ausgesetzt sind, durch ihren Alltag – eine Alleinerziehende mit Tochter in Köln-Kalk, eine Familie in Duisburg auf dem schmalen Grat zwischen prekärer Arbeit und Hartz IV und jugendliche Migranten ...