Kriegsgefahr

Man kann Nicolás Maduro nicht vorwerfen, dass die Opposition in Venezuela zu blöd ist, ihn zu schlagen. Das Ergebnis der Präsidentschaftswahl am Sonntag in Venezuela zeigt, dass die Regierungsgegner die Abstimmung mit hoher Wahrscheinlichkeit gewonnen hätten, wenn sie angetreten wären. Maduro hat gegenüber der Wahl 2013 rund 1,5 Millionen Stimmen verloren. Überraschend ist das nicht, denn die Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik reicht weit in das chavistische Lager hinein – kein Wunder angesichts anhaltender Wirtschaftskrise, Hyperinflation und Versorgungsengpässen.

Maduros wichtigster Gegenkandidat Henri Falcón konnte diese Unzufriedenen nicht in ausreichendem Maße für sich begeistern, weil ihm die größeren Oppositionsparteien und deren ausländische Freunde in den Rücken gefallen sind. Wenn er nun seine Niederlage nicht anerkennen will und von Manipulationen spricht, ist das vor allem der Versuch, sich mit dem rechten Flüge...