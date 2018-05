Botschaftsstreit in Bukarest

Die innenpolitische Situation in Rumänien ist vertrackt, die Regierung steckt seit Jahren in der Krise. Jetzt wirkt sich das auch auf die Außenpolitik aus. Die Frage nach einem möglichen Umzug der Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem spaltet das Land. Unter den europäischen Vertretern bei der Eröffnung der US-Botschaft war auch der geschäftsführende Botschafter in Israel, Ovidiu Ierulescu, anwesend. Die Palästinensische Autonomiebehörde hatte daraufhin vergangenen Mittwoch ihren Gesandten, Fuad Kokaly, aus Rumänien zu Beratungen abgezogen. Eine Protestnote der Europäischen Union zur Verlegung der US-Botschaft war auch von Rumänien blockiert worden.

Am Donnerstag hat jetzt der Vorsitzende der oppositionellen Nationalliberalen Partei PNL, Ludovic Orban, bei der rumänischen Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Ministerpräsidentin Viorica Dancila und den Vorsitzenden der sozialdemokratischen Regierungspartei PSD, Liviu Dragnea, erstatt...