RB braucht keine Seele

Leipzig. Im August 2016 bestritt RB Leipzig sein erstes Bundesligaspiel. Es ging gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Das Duell war als »El Plastico« verschrien – ohne die Millionen der Herren Mateschitz und Hopp wären die beiden Vereine niemals in die oberste Spielklasse aufgestiegen.

In der 58. Minute der Partie erzielte Dominik Kaiser das erste Bundesligator der Sachsen. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits deren dienstältester Spieler. Seit 2012 trug er das RB-Trikot. Gekommen war er von der TSG Hoffenheim. In der Sommerpause wird der 29jährige Mittelfeldspieler RB nun verlassen. Wohin, ist unklar. Am So...