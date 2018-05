Achtung, Ferrari! Achtung, Pferdekutsche!

Der erfolgreiche Roman­autor Jan Koneffke (zuletzt »Ein Sonntagskind«, 2015) schreibt immer wieder auch Gedichte. Es handelt sich um Gelegenheitsgedichte im besten Sinne. Goethe nannte diese Art der Lyrik »die erste und echteste aller Dichtarten« (»Dichtung und Wahrheit«). Koneffkes neuer Band ist in vier Abteilungen gegliedert, die von Erinnerungsfragmenten aus Kindheit, Jugend und Studientagen über Auseinandersetzungen mit Geschichte und Gegenwart seiner (Wahl-)Heimat Rumänien bis zu skeptischen Zukunftsvisionen reichen. Was die Formsprache, vor allem Reim und Rhythmus, angeht, kommt die Lyrik in diesem Band ganz traditionell daher. Ein Manko ist das nicht, im Gegenteil. Bisweilen erreichen die Texte geradezu klassisc...