»Was macht er falsch? Gar nichts!«

Laudatio auf Clemens Schittko zur Verleihung des »Karin-Kramer-Preises für widerständige Literatur« am 5. Mai 2018 in Berlin

Clemens Schittkos Biographie im kurzen Überflug: Geburt 1978 im Kreißsaal an der Berliner Leninallee, Knechtung durch Unrechtsstaat – nominalsozialistisch –, Schulbildung inklusive paralleler Entblödung, Knechtung durch weiteren Unrechtsstaat – diesmal turbokapitalistisch –, als Obergefreiter Ladeschütze – schad’ nüscht, auch Stefan Döring war Kanonier –, Gebäudereiniger, Verlagskaufmann, abgebrochener Student, seither freischwebend. Groß rumgekommen in der Weltgeschichte ist er nicht, der proletarische Realist mit Abitur, als Marodeur in den lyrischen Gefilden der Partyzone Friedrichshain und den Abgründen ringsum.

Versprengte Veröffentlichungen in Klein- und Kleinstverlagen, einige mickrige Literaturpreise. Großverlage und sogenanntes Qualitätsfeuilleton werden sich auch weiterhin nicht um ihn reißen: Staatsfeind, definitiv kein w...