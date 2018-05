Automanager bald arm?

Die Affäre um manipulierte Abgaswerte könnte Ex-VW-Chef Martin Winterkorn auch privat teuer zu stehen kommen. Dem Manager drohe im Extremfall der Verlust seines kompletten Vermögens, berichtete gestern die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Hintergrund ist die Absicht des VW-Aufsichtsrates, den früheren Konzernchef für den durch den Dieselskandal entstandenen Milliardenschaden haftbar zu machen. Ein Unternehmenssprecher erklärte am Sonntag, die entsprechende Prüfung dauere bereits seit längerer Zeit an, eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden. »Der Aufsichtsrat prüft fortlaufend, ob Schadenersatzansprüche gegen ehemalige oder amtierende Vorstandsmitglieder gerichtlich geltend gemacht werden«, so der Konzernvertreter weiter.

Der FAS zufolge hat Winterkorn im ...