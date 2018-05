Kein Fest für Macron

Rund 100.000 Menschen haben am Sonnabend in Paris gegen die neoliberale Politik ihrer Regierung protestiert. Die »Fête à Macron« – dem Macron ein Fest – genannte Massendemonstration, organisiert von der Partei »La France insoumise« (LFI, Unbeugsames Frankreich), verlief nach Angaben der Veranstalter »unter strahlender Sonne außergewöhnlich festlich und karnevalistisch«. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich den Protesten schon am 1. Mai mit einer Reise nach Australien und in die ehemaligen Kolonie Neukaledonien im Pazifik entzogen. Von dort aus wetterte er in der vergangenen Woche gegen »empörte Pyromanen« und »gewählte Politiker, die eine Sprache der Agitation sprechen«.

Am 1. Mai hatten sich rund 1.200 Demonstranten des sogenannten schwarzen Blocks in Paris eine Straßenschlacht mit den gepanzerten Antiterroreinheiten der Polizei geliefert. 200 Menschen waren festgenommen worden, mehr als 20 von ihnen befanden sich am vergangenen Wochenende noch in ...