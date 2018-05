Drei Tage im Mai

In der Nacht von Donnerstag auf den Freitag kommen die Räum- und Putzkolonnen. Die Stadtverwaltung hat angeordnet, das Meer von Blumen und andere Devotionalien zu entfernen, mit denen Bürger Odessas an das Massaker vom 2. Mai 2014 erinnerten. Keine Spuren sollen bleiben. Im Spurenbeseitigen hat man hier Übung. Bis zum heutigen Tage gibt es keine Aufklärung darüber, was vor vier Jahren tatsächlich geschah, vor allem: wer dafür verantwortlich ist. Weder die Dunkelmänner noch die Täter wurden ermittelt und an den Pranger gestellt. Zwar gibt es unzählige Zeugenberichte, Dokumentationen, viele Videoschnipsel kursieren im Internet, aber es ist kein Urteil gesprochen. Der Rechtsstaat Ukraine, sofern er überhaupt existiert, hat versagt: Nach vier Jahren ist ein Massenmord mitten in Europa ungesühnt …

Am 1. Mai dieses Jahres war der kleine Umzug in Odessa von sechs Neonazis gesprengt worden, am Tag darauf kreuzten diese sechs mit Verstärkung vor dem Gewerkschaftsh...