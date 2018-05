Immer in Bewegung bleiben

Es gibt Worte, die, einmal in Mode gekommen, inhaltsleer werden. Ihr häufiger Gebrauch treibt ihnen den Geist aus. So bei dem Wort »Dialektik«, vor allem wenn man es in hiesigen Seminarräumen vernimmt. Immer wenn versucht wird, Komplexes, Widersprüchliches oder Gegensätzliches zu beschreiben, scheint das Wort »Dialektik« ein kluger Behelf. Doch so wenig eine Person schon deshalb dialektisch denkt, weil sie sich dauernd widerspricht, so wenig taugt der Begriff als Ausdruck für das Bild vom selben Fluss, in den man nicht zweimal steigen kann. Nur ein erneutes Durchdenken ihrer Systematik wie ihrer Geschichte kann ihr Gesicht zur Kenntlichkeit verändern.

Wichtige Bausteine hierfür liefert das jüngst erschienene Grundlagenwerk »Dialektisch denken« von Richard Sorg. Darin zeigt er, dass mit dialektischem Denken seit seinen antiken Anfängen »eine bestimmte Auffassung der Wirklichkeit wie auch (...) eine Methode, die Wirklichkeit zu begreifen« gemeint ist. Die A...