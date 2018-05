Gegen Alibigedenkort in der Shoppingmeile

Das Hamburger Abendblatt hat den Streit um eine Gedenkstätte im Stadthaus, in der Zeit des Faschismus Gestapo-Zentrale der Hansestadt, in seiner Mittwochausgabe kurzerhand für beendet erklärt. Auf einer halben Seite wurde die Buchhandlung »Lesesaal«, die am selben Tag im zur Luxuspassage umgebauten Gebäudeensemble eröffnete, und der integrierte »Geschichtsort Stadthaus« bejubelt. Noch handle es sich um eine provisorische Ausstellung, aber daraus werde ein »einmaliger Erinnerungsort«, zitierte das Blatt Buchhändlerin Stephanie Krawehl und behauptete, der Protest sei »leiser geworden«.

Dass davon keine Rede sein kann, machten Vertreter der Initiative Gedenkort Stadthaus, zu der rund 40 Organisationen und Personen gehören, am Mittwoch auf einer Pressekonferenz deutlich. So erklärte Wolfgang Kopitzsch, Bundesvorsitzender des »Arbeitskreises ehemals verfolgter und inhaftierter Sozialdemokraten« (AvS), einmalig sei die Umsetzung des Gedenkens durch die Buchhänd...