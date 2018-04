Zweierlei Maß bei Medikamententests

Die Linksfraktion wollte in einer Anfrage zu den medizinischen Versuchen an Heimkindern auch wissen, warum die Bundesregierung deren wissenschaftliche Aufarbeitung bislang nicht unterstütze. Sie wies darauf hin, dass sie das im Fall mutmaßlich rechtswidriger Arzneimitteltests in der DDR sofort getan hat. Die Begründung des Bundesgesundheitsministeriums: Im Fall der medizinischen Studien für westliche Pharmafirmen in der DDR habe es sich »um die Aufarbeitung von Unrecht unter der SED-Diktatur« gehandelt. Dagegen werde der »Einsatz von Arzneimitteln in der Heimerziehung« von den Ländern »in ihrer Zuständigkeit« untersucht.

2013 hatten die »Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur« und das Bundesinnenministerium beim Institut für Geschichte der Medizin an der Berliner Charité eine umfangreiche Untersuchung zur »K...