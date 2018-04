Tod eines Quastenflossers

Eine tickende Uhr wie beim Hamburger SV hat es im kleinen Stadion The Northolme nie gegeben. Wahrscheinlich, weil dem Hausherren Gainsborough Trinity für so viele Zahlen schlicht der Platz fehlte. 145 Jahre lang stiegen die »Holy Blues« weder auf noch ab, doch am Wochenende erwischte es den englischen Sechstligisten aus der Nähe von Sheffield. Der seit 1919 nie abgestiegene HSV sollte gewarnt sein – das Dino-Sterben hat begonnen.

»Ich bin einfach nur traurig. 145 Jahre lang sind wir nicht ab- und nicht aufgestiegen. Hoffentlich kehren wir nächstes Jahr zurück und können so erneut Geschichte schreiben«, sagte Klubboss Richard Kane der BBC nach dem 2:3 gegen Telford United. Besonders bitter: Bis zur 60. Minute lag der Quastenflosser der Liga mit 2:0 in Führung. Dann kippte die Begegnung, der Schlusspfiff bedeutete d...