Re: Mutter und Gendarm

Frankreichs neue Reservisten

Weil für Personal nichts ausgegeben wird – ist ja nur Personal und geht ja nur um die Sicherheit der Bürger –, sollen Zivilisten per Crashkurs die Gendarmerie unterstützen. Selbst Hausfrauen lassen sich nun an der Waffe ausbilden und gehen mit auf Streife. Marjolaine Moreau hat sich freiwillig gemeldet. Die Hausfrau und Mutter von drei Kindern beginnt an der französischen École de Gendarmerie de Chateaulin mit mehr als hundert anderen einen militärischen Vorbereitungskurs zur Verstärkung der Gendarmerie. En marche, ja?

Arte, 19.40

Wir Putzmuffel

Es herrscht Putzmüdigkeit – und die Körperhygiene lassen wir da mal ganz außen vor. Die Kulturtechn...