Altmaiers Konjunkturprognose

Die Bundesregierung hat weit in die Zukunft geschaut und Erkenntnisse gewonnen: Erstens, der »Aufschwung« geht weiter. Und zweitens kommt dieser »bei den Menschen an« wie der frisch im Amt befindliche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Mittwoch in Berlin versprach. Fragt sich nur, welche Menschen er meint.

»Aufschwung« ist ein Euphemismus für Wirtschaftswachstum, auch Bruttoinlandsprodukt (BIP) genannt. Das errechnet das Statistische Bundesamt als Gesamtwert aller Waren und Leistungen, die während eines Jahres im Lande als Endprodukt hergestellt wurden; die Vorleistungen werden abgezogen. Zudem haben sich die Statistiker 2014 eine nette Variable einfallen lassen: Sie »schätzen« den Wert der auf kriminelle Weise hergestellten Waren und Leistungen (»Schattenwirtschaft«) und rechnen diese ins BIP ein. Seitdem geht es aufwärts, könnte man lästern.

Wie auch immer, die Bundesregierung rechnet für das laufende Jahr m...