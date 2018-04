Weitere Gebiete in Syrien befreit

Syriens Armee hat die vollständige Kontrolle über die Region Ostkalamun übernommen, nachdem die letzten Aufständischen das Gebiet rund 60 Kilometer nordöstlich von Damaskus im Zuge einer Vereinbarung mit der Regierung verlassen haben. Das staatliche Fernsehen meldete am Mittwoch, der Abzug der »Terroristen« und ihrer Familien sei abgeschlossen, die Regierungstruppen seien in das Gebiet eingerückt. Das syrische Fernsehen zeigte Aufnahmen von Menschen, die in Straßen von Al-Ruhajba, Dschajrud und Al-Nasirija mit Jubel Polizeifahrzeuge begrüßten.

