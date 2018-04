Konkurrent China

Die 189 Mitgliedstaaten der Weltbank haben sich am Samstag auf der mit dem Internationalen Währungsfonds gemeinsam veranstalteten Frühjahrstagung in Washington auf eine Kapitalaufstockung um 13 Milliarden US-Dollar geeinigt. Sie reagieren damit auf den globalen Einflussgewinn der Volksrepublik China – in mehrfacher Hinsicht.

Ziel ist, dass die Weltbank künftig deutlich mehr Kredite genehmigen kann. Beliefen sich die Darlehen, die sie im vergangenen Jahr gewährte, auf insgesamt rund 59 Milliarden US-Dollar, so soll das Kreditvolumen schon 2019 auf rund 80 Milliarden US-Dollar steigen und bis 2030 auf gut 100 Milliarden US-Dollar jährlich angehoben werden.

Damit stärkt die Weltbank ihre Position in der Konkurrenz mit China, das seinerseits über seine Banken Darlehen an Entwicklungsländer vergibt und darüber hinaus mit der vor etwas mehr als zwei Jahren er...