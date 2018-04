Kahlschlag bei Opel

Der französische Mutterkonzern PSA will bei Opel in Deutschland nach Informationen des Betriebsrates bis zum Ende des Jahrzehnts 3.700 der rund 19.000 Stellen streichen. Das Management habe einen Abbauplan bis 2020 vorgelegt, sagte Betriebsratschef Wolfgang Schäfer-Klug am Freitag in Frankfurt am Main.

Bisher hätten schon 2.000 Mitarbeiter die Programme zum freiwilligen Ausscheiden, etwa über einen Vorruhestand, angenommen. Nach Einschätzung des Betriebsrates kämen bis 2020 noch 2.000 Abgänge hinzu. Damit wäre der von PSA geforderte Personalkostenabbau schon erfüllt und kein Grund für Lohnkürzungen der verbleibenden Be...