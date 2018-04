Riad auf Kriegskurs in Syrien

Saudi-Arabien bietet den USA erneut an, ein Truppenkontingent nach Syrien zu senden. Das teilte der saudische Außenminister Adel Al-Jubeir am Dienstag laut dem arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira mit. »Wir diskutieren mit den USA die Entsendung von Truppen und haben das schon seit dem Beginn der Syrien-Krise getan«, sagte er auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres in Riad.

»Wir haben diesen Vorschlag bereits der Obama-Regierung gemacht«, so Al-Jubeir. Sollten die USA und andere Staaten mehr Bodentruppen nach Syrien verlegen wollen, wären die Saudis zu einer Teilnahme bereit. In der Vergangenheit beteiligte sich Saudi-Arabien sporadisch an Luftangriffen gegen Stellungen des »Islamischen Staats« (IS) im Rahmen der US-Allianz.

Am Montag berichtete das Wall Street Journal, Donald Trump sei dabei, arabische Kräfte zu sammeln, die an die Stelle der nach Angaben des Pentagon 2.000 in Syrien kämpfenden amerikanische...