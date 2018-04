Eine Frage der Interpretation

Die Bundesregierung hat am Mittwoch den Berufsbildungsbericht 2018 beschlossen. Der Bericht wird jährlich vorgelegt und soll über die Lage am Ausbildungsmarkt informieren. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte bei der Vorstellung in Berlin, die duale Ausbildung sei einer der »Pfeiler« gewesen, die das Land »gut durch die Krise« gebracht hätten. Eine ähnliche Rolle könne das Ausbildungssystem bei der Bewältigung der von der Digitalisierung angestoßenen »großen Umwälzungsprozesse« spielen. Ihr Ministerium arbeite daran, die »Gleichwertigkeit« der beruflichen und akademischen Bildung zu verankern.

Nach Angaben der Ministerin kamen 2017 auf 100 ausbildungssuchende junge Menschen 105 angebotene Ausbildungsplätze. Die Lage sei so gut wie lange nicht, vergleichbare Zahlen habe es zuletzt 1994/95 gegeben. Karliczek räumte ein, dass die Zahl der ausbildenden Betriebe stagniere, ihr Anteil sei auf nunmehr knapp unter 20 Prozent gesunken. Um die Ausbil...