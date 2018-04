Abschied von Raúl

Der scheidende kubanische Präsident Raúl Castro gehört zu den erfolgreichsten Staatsmännern der vergangenen Jahrzehnte und hat sein Land durch eine Zeit spannender Veränderungen geführt. Als gewählter Vizepräsident übte er – nach der Erkrankung seines Bruders Fidel Castro – das Amt des Präsidenten seit 2006 zunächst in Vertretung aus. Am 24. Februar 2008 wurde er vom Parlament in das höchste Staatsamt gewählt, das er zwei Perioden lang ausübte.

Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählen die Befreiung der drei damals noch inhaftierten Mitglieder der »Cuban Five« aus US-Gefängnissen Ende 2015, die Streichung Kubas von der US-amerikanischen Liste der Staaten, die angeblich den Terrorismus fördern, sowie die Wiederaufnahme der 1961 von Washington einseitig abgeb...