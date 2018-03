»Der Bahn mangelt es an technischem Personal«

Am vergangenen Wochenende stand zwischen Leipzig, Halle und Magdeburg fast der gesamte Zugverkehr »wegen Schnee, Eis und Wind« zwei Tage still. Tausende Passagiere saßen an Bahnhöfen fest. Ausgerechnet zur Buchmesse herrschte völliges Chaos. Was ist passiert?

Die Weichen waren eingefroren. Wenn das viele Stellen betrifft, geht an den großen Bahnhöfen erst mal nichts mehr. Ursache sind die modernen Weichenheizungen. Die tauen das Eis zwar auf. Kommen aber Schnee und Wind hinzu, sind die Weichen schnell wieder verweht. Ist es dabei sehr kalt, friert das wieder zu. Das Problem zu beseitigen schaffen diese Heizungen irgendwann nicht mehr.

Zu DDR-Zeiten haben wir in solchen Fällen mit Propangas und Besen gearbeitet. Das war aufwendig, funktionierte aber. Und so ein Schneechaos entsteht ja nicht alle Tage. Es gibt einen Wetterdienst, der das vorhersagt. Allerdings hatte die Bahn damals noch ausreichend Arbeiter, die Bereitschaftsdienst in den Stellwerken schobe...