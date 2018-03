Politisch denken

Kommunistische Künstler, deren politisches Bekenntnis über eine romantische Phantasie von Gerechtigkeit und Gleichheit hinausgeht, sind selten. Ebenso wie Künstler, die sich zur Weimarer Klassik bekennen und darunter mehr verstehen wollen als den hohlen Kult, den die Deutschlehrer dieser Welt mit Goethe und Schiller treiben. Die sinnreiche Verbindung von Politik und Klassik ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wohl nur Peter Hacks (1928–2003) gelungen. Pünktlich zu dessen 90. Geburtstag am 21. März erscheint heute im Berliner Eulenspiegel-Verlag unter dem Titel »Marxistische Hinsichten« eine stark erweiterte Neuausgabe seiner politischen Schriften, die den Autor nicht nur als marxistischen Denker, sondern auch als engagierten Schriftsteller präsentiert. Der Herausgeber Heinz Hamm hat dafür auch einige bisher unveröffentlichte Texte zusammengestellt. Erstmals werden in dem Band zudem die Aufzeichnungen Hacks’ zum politischen Niedergang des Sozial...