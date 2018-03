»Nicht nachplappern, kritisch denken«

Im Jahr 2018 wird euer Verein ein Vierteljahrhundert alt. Wie hat vor 25 Jahren alles begonnen?

Die Vorgängerorganisation der »Roten Peperoni« waren die »Jungen Pioniere«. 1989 brach diese Organisation bundesweit in weiten Teilen zusammen. In Baden-Württemberg gab es aber einige Aktivisten, die ihre Arbeit fortsetzen wollten. Die Einschätzung war: Es ist richtig und wichtig, auch mit Kindern politische Themen zu besprechen. Wir haben also weitergemacht, jedes Jahr zweiwöchige Sommerfreizeiten durchgeführt und Pfingstcamps angeboten.

Irgendwann hatten wir dann die Idee, den Verein umzubenennen, der Name »Junge Pioniere« schien uns nicht mehr zeitgemäß. Wir haben dann ein neues Programm, ein Statut diskutiert, einen neuen Namen gesucht. 1993 gab es dann ein Wochenendseminar, bei dem wir aus 48 Namensvorschlägen unseren jetzigen ausgewählt haben. Im November dieses Jahres war dann die erste Landesversammlung der »Roten Pepperoni«, bei der auch Programm und S...