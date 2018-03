Suche nach Mitverantwortlichen

Mehr als ein Jahr nach dem Lkw-Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz soll auch im Bundestag die Aufarbeitung des Falles beginnen. An diesem Donnerstag will das Parlament einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der Fehlverhalten und Versäumnisse der Sicherheitsbehörden im Umgang mit dem mutmaßlichen Haupttäter Anis Amri durchleuchten soll – und möglicherweise mit dessen Komplizen.

Außer der AfD-Fraktion einigten sich alle Parteien im Bundestag wenige Tage vor der Einsetzung auf einen gemeinsamen Untersuchungsauftrag. Der Ausschuss soll nun doch alle bisherigen Vorgänge und Ermittlungen unter die Lupe nehmen, die den Anschlag betreffen. Eine Vorlage von Union und SPD hatte vorgesehen, nur den Zeitraum bis Amris Tod am 23. Dezember 2016 – vier Tage nach dem Attentat – zu behandeln. Die Linksfraktion hatte sich aber mit Erfolg gegen diese Verkürzung ausgesprochen und einen erweiterten Untersuchungszeitraum durchgesetzt. Sie machte alle...