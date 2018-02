Torriani, Schnitzler, Tetzlaff, Menzel

Begonnen hat es mit sentimentalen Schlagern (»Kleine Orangenverkäuferin«), dann folgten forscher Geographieunterricht (»Kalkutta liegt am Ganges«) und schließlich volkstümliche Musik (»La Montanara«). Das machen viele. Einzigartig bleibt der Schweizer Vico Torriani, der am kommenden Sonntag vor 20 Jahren 77jährig starb, durch die gesungenen Kochrezepte, die er in seiner Showreihe »Hotel Victoria« in den sechziger Jahren präsentierte. Eine Freundin fand die dazugehörige LP und stellte fest, dass man nicht nur zuhören, sondern danach auch gut kochen kann. Ich kann’s bestätigen!

In 40 Jahren 50 Film- und Fernsehrollen? Da gibt es Kolleginnen, die Barbara Schnitzler übertrumpfen. Die haben aber nicht unbedingt die Vielseitigkeit, durch die sich das Geburtstagskind vom Montag, als sie 65 wurde, auszeichnet. Und sie ist und bleibt vor allem eine Bühnengröße, seit 40 Jahren...