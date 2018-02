Papendiek, Baumann, Legal

Zwei Schauspieler, nachhaltig in Erinnerung durchs Fernsehen, hatten am Montag ihren 90. Geburtstag. Alexander Papendiek hat es nicht erlebt. Er wurde nur 46 Jahre alt. Der Dresdner kam über Potsdam nach Berlin, wo er nach wenigen Theaterjahren ins Fernsehensemble wechselte. Die größten DEFA-Rollen gab Martin Hellberg dem gutaussehenden dunkelhaarigen Schauspieler. In »Der Richter von Zalamea« (1956) und »Wo du hingehst« (1957) spielte Papendiek jeweils einen Juan. Seine bekannteste Rolle bleibt der sympathische Oberleutnant Thomas in der Krimireihe »Blaulicht« (1959–68).

Ob in Quedlinburg noch jemand weiß, dass hier Heinz Baumann nach dem Krieg auf der Bühne stand? Der gebürtige Oldenburger spieltespäter an Theatern kreuz und quer in der Bundesrepublik und hat sich nun in München zur Ruhe gesetzt. Obwohl er in der Ganghofer-Verfilmung »Schloss Hubertus« (...