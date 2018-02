Dämpfer für Hardliner

Flaschenwerfer und »G-20-Chaos-Touris« nennt sie abfällig das Boulevardblatt Bild: Sebastian B. (24) und Peike S. (22). Der Österreicher und der Niederländer sind die ersten der zu Haftstrafen verurteilten Gipfelgegner, deren Berufung am Freitag in Hamburg verhandelt wurde. Sebastian B. konnte den Gerichtssaal nach wenigen Stunden als freier Mann verlassen. Das Landgericht wandelte die von der Vorinstanz verhängte Haftstrafe von 18 Monaten in eine Bewährungsstrafe von 14 Monaten um. Ein erster Erfolg, der den Verfolgungsfuror von Polizei, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft gegen G-20-Gegner womöglich etwas bremst.

Sebstian B. hatte gestanden, am 4. Juli eine Bierflasche auf einen Streifenwagen geworfen zu haben, die eine Passantin am Kopf traf. Auch Peike S. hofft auf eine mildere Strafe, wenn nicht einen Freispruch. Der Niederländer war Ende August 2017 im ersten G-20-Prozess von Amtsrichter Johann Krieten für zwei Flaschenwürfe auf Polizeibeamte a...