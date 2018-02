Re: Umzug ins Mikrohaus

Antworten auf Europas Wohnungskrise

2030 werden zwei Drittel der Erdbewohner Städter sein, schätzen Experten. Die Grundstückspreise steigen, Trinkwasser und saubere Luft werden knapp. Es droht eine Ghettobildung, weil nur noch diejenigen in der Stadt wohnen können, die es sich leisten können. In Zürich zeigt das soziale Wohnprojekt Kalkbreite, dass man bezahlbare Wohnungen mitten in der Stadt bauen kann – mit weniger Luxus und weniger Wohnfläche. Bildet Kooperativen!

Arte, 19.40

8mm DDR (1/2)

Zusammengestellt von André Meier

Die hier vorgestellten Kurzfilme bieten einen Einblick in das Leben in der DDR: Hochzeiten mit Familie und...