Sing mit dir selbst im Chor

And The Golden Choir ist ein Soloprojekt, das diesen Namen auch verdient. Denn hier steht nur ein einziger Künstler hinter den Songs: Der Berliner Musiker und Musikproduzent Tobias Siebert. Er ist Gitarrist und Sänger der Band Klez.e. Seit den frühen Nullerjahren betreibt er das Studio »Radio Buellebrueck«, wo letztes Jahr unter anderem Bands wie »Gewalt« und »Feine Sahne Fischfilet« aufgenommen haben. Dort hat Siebert auch »Breaking With Habits« eingespielt, sein zweites Album als And The Golden Choir. Das erste war »Another Half Life«. Es war 2015 erschienen, mit einem sehr dogmatischen Konzept, die ganze Musik darauf war analog entstanden.

Auf dem neuen Album darf es auch digital zugehen, es gibt Keyboards und Drumcomputer, Samples und digitale Schnittechnik. Doch Siebert sagt von sich, dass er ein Sammler von alten Instrumenten sei. Wenn man ihn in seinem Studio besucht, führt er einem ein 100 Jahre altes Harmonium vor. Auf »Breaking with Habits« spie...