»Polizei nutzt den ›digitalen Tsunami‹«

Der Begriff »Staatstrojaner« hat sich als Bezeichnung für Schnüffelsoftware eingebürgert, die auf Geräten wie Smartphones und PCs elektronische Kommunikation überwacht, unter Umgehung von Verschlüsselungen. Nach Medienberichten setzt das Bundeskriminalamt (BKA) solche Software in laufenden Verfahren ein. Überrascht Sie das?

Keineswegs, denn die Onlinedurchsuchung ist der Kriminalpolizei seit 2009 erlaubt, bisher nur in sehr begrenzten Fällen. Dieses ferngesteuerte Durchsuchen eines ganzen Rechners wurde seitdem auch hin und wieder durchgeführt. Nachdem der Chaos Computer Club 2011 auf gefährliche Schwachstellen hinwies, arbeitete das Bundesinnenministerium an einer neuen Software. Hierzu gehört die Einschränkung der Fähigkeiten des Trojaners, der in bestimmten Fällen nur die laufende Kommunikation infiltrieren soll. Das betrifft etwa Internettelefonie, Messenger-Dienste oder den verschlüsselten Mailverkehr. Diese sogenannte Quellen-Telekommunikationsüberw...