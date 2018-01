Das eigene Gesetz

Der Kampf um mehr Personal in deutschen Krankenhäusern spitzt sich zu. Etwa 3.000 Beschäftigte beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag an Aktionen und Warnstreiks in vier baden-württembergischen Unikliniken. Am Freitag kündigte dann der Berliner Landesbezirk der Gewerkschaft an, einen »Volksentscheid für gesunde Krankenhäuser« in der Hauptstadt anstrengen zu wollen. Das Vorhaben werde man gemeinsam mit dem »Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus« vorantreiben, in dem neben Pflegekräften und Gewerkschaftern auch linke Aktivisten tätig sind.

»Seit Jahren erleben wir Krankenhausbeschäftigte, wie sich unsere Arbeitsbedingungen dramatisch verschlechtern, ohne dass die Politik wirksame Entlastung ...