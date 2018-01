Zu viele Sanktionen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Sanktionspraxis der Jobcenter scharf kritisiert. »Sanktionen stürzen viele Menschen in existentielle Not und Bedrängung, können zu Obdachlosigkeit führen«, sagte Arbeitsmarktreferentin Tina Hofmann in dem am Mittwoch abend gesendeten MDR-Magazin »Exakt«. Ein Sozialstaat dürfe sich so etwas nicht leisten, rügte Hofmann.

Die Kürzungen dienten unter anderem dazu, Missbrauch von Hartz IV zu verhindern, finden die Verantwortlichen in der Politik und der Bundesagentur für Arbeit (BA). Für den Paritätischen ist das eine Ausrede. »Es wird in jedem Sozialleistungssystem einen ganz kleinen Anteil an Menschen von vielleicht fünf Prozent geben, die sich Leistungen erschleichen oder diese missbrauchen werden«, konstatierte Hofmann. Und weiter: »Die gibt es aber auch im Wirtschaftsleben und überall.« Das, so Hofmann, könne man hinnehmen, wenn man noch einbeziehe, dass auch Verwaltungshandeln nicht fehlerfrei ist.

Für den Fakt,...