Operieren und kassieren

Ein Klinik-Daten-Krimi

In Deutschland entscheidet häufig allein der Wohnort darüber, ob ein Patient operiert wird oder nicht. Das ist das Ergebnis einer Recherche im Auftrag des WDR. Ein Journalistenteam hat gemeinsam mit dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) ein Computerprogramm entwickelt, um damit die Daten des Statistischen Bundesamtes zu rund 130 Millionen Krankenhausaufenthalten zu analysieren. Die Auswertung zeigt, wie sehr die ärztliche Behandlung davon abhängt, wo ein Patient lebt, und wie profitorientiert die Krankenhäuser sind. Warum werden in den alten Bundesländern deutlich mehr Kaiserschnitte gemacht als in den neuen? Warum werden erstaunlich viele Kniegelenkprothesen ausgerechnet in Bayern eingebaut, die meis...