Re: Kein Land für Rentiere?

Samische Hirten gegen den norwegischen Staat

Heute das Wichtigste überhaupt: Menschen und ihre Rechte. Mai-Lis Eira gehört zum Volk der Sami. Sie und ihr Vater sind Rentierhirten. Doch sie haben bereits einen großen Teil des Weidelandes, das ihre Tiere seit Jahrhunderten nutzen, an die norwegische Industrie verloren. Jetzt soll eine Starkstromtrasse mitten durch das Tal gebaut werden, in dem ihre Rene kalben. Die Doku begleitet Mai-Lis Eira und ihre Familie bei ihrem Kampf gegen den Stromkonzern, der dem Staat gehört. Die Regierung will die Trasse zur Energieversorgung der Ölindustrie nutzen und zeigt wenig Verständnis für die Existenzängste der ...